Ankara'da Hal Çalışanları Ücret Artışı Talebiyle Greve Gitti

Ankara'da hal çalışanları, yeni yılda bekledikleri zammı alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı.

Ankara Sebze Meyve Hali Çalışanları Derneği (AHÇADER) üyesi hamallar, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ile yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı yeni yılda yevmiyelerinde beklenen artışın olmadığını ileri sürdü. Çalışma koşullarının her geçen gün daha kötüye gittiğini söyleyen hamallar, günde 12 saatten fazla çalışmalarına rağmen haklarını alamadıklarını dile getirdi. Çalıştıkları yerin otopark, tuvalet ve diğer hizmet yerlerine de para ödemek zorunda kaldıklarını ifade eden işçiler, koşulların düzeleceği zamana kadar çalışmayacaklarını ve iş bırakma eylemi yapacaklarını belirtti.

"Hakkımızı alana kadar da greve devam edeceğiz"

Halde toplanan grup adına açıklama yapan AHÇADER Başkanı Günay Polat, "Biz emekçiler, alnımızın teriyle kışın soğukta, yazın sıcakta hakkımızı arayarak çalışıyoruz. Son 6 senedir üç kalem üzerinde çalışıyorduk. 5 yıldır her sene başında aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Komisyoncu arkadaşlarla sürekli beraberiz. Bizim kimseye zarar verme durumumuz yok. İki gündür çalışmıyoruz. Hakkımızı alana kadar da grev hakkımıza devam edeceğiz" dedi.

"İstediğimiz ücretleri alamazsak çalışmayacağız"

Şartlar düzelene kadar çalışmayacaklarını ifade eden Polat, "Bizi buraya görüşmeye çağırdılar ama onayımızı almadan bütün listeleri toptancı haline dağıttılar. Neden fikrimizin alınmadığını sorduğumda hep söylenen bahanelerle karşılaştım ve halde çalışmayacağımızı söyledim. 40 yıldır bu işle uğraşan arkadaşlarımız var. İki gündür demokratik hakkımızı aramaya devam ediyoruz. İstediğimiz ücretleri alamazsak çalışmayacağız" diye konuştu. - ANKARA