Amazon 30 Bin Kurumsal Çalışanını İşten Çıkaracak

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon, şirket giderlerini kısmak ve pandemi döneminde artan talep nedeniyle aşırı işe alımları telafi etmek amacıyla, bugünden itibaren 30 bin kurumsal çalışanı işten çıkaracak.

Dünyanın en büyük e-ticaret ve teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon'dan çalışanlarına kötü haber geldi. Şirket, giderleri kısmak ve pandemi döneminde artan talep nedeniyle aşırı işe alımları telafi etmek amacıyla, bugünden itibaren 30 bin kurumsal çalışanı işten çıkaracak. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkili, Amazon'daki işten çıkarmaların, şirket tarihindeki en büyük kurumsal iş gücü kesintileri olacağını ve neredeyse tüm iş alanlarını kapsayacağını söyledi. Kaynağa göre, bu sabah itibarıyla çalışanlara işten çıkarıldıklarına yönelik mail atılmaya başlanacak.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları izleyen bağımsız platform Layoffs.fyi verilerine göre, planlanan İşgücü küçülmesinin, 2020 yılından bu yana teknoloji sektöründeki en büyük işten çıkarma olacak. Layoffs.fyi göre, yılbaşından bu yana 200'den fazla teknoloji şirketi yaklaşık 98 bin çalışanını işten çıkardı.

Amazon, dünya genelinde 1,54 milyondan fazla çalışanıyla ABD'nin en büyük ikinci işvereni konumunda yer alıyor. Bu rakamın büyük bir kısmını depo gücü oluştururken, şirketin yaklaşık 350 bin kurumsal çalışanı bulunuyor. - SEATTLE