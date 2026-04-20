Amasya'da süt ve süt ürünlerine denetim

Amasya'da süt ve süt ürünü satış, üretim ve toplu tüketimi yapılan yerler denetlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen süt ve süt ürünlerinde resmi kontrol programı çerçevesindeki denetimler Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol tarafından gerçekleştirilerek gerektiği durumda numuneler alındı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasının temini için müdürlüğümüz tarafından denetimler gerçekleştirilmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

