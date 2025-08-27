Amasya'da Motosikletli Gezgin Yılkı Atlarıyla Yarıştı

Amasya'da bir kişi dağda motosikletiyle dolaşırken karşısına yılkı atları çıktı. Vatandaş, dörtnala koşan atlarla yarışmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Tavşan Dağı mevkisinde arkadaşıyla dolaşan gezgin Selim Koyuncu, dronuyla görüntü alırken çayırda otlayan yılkı atlarını fark etti. Daha yakından görmek için engebeli ve dağlık arazide motoruyla ilerleyen Koyuncu, karşısına çıkan at sürüsünün peşine düştü. Dörtnala koşan atlarla yarışmaya çalıştığı anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek kaydetti.

Özgürce doğada dolaşan atları çok yakından görmenin keyfini yaşadığını anlatan Koyuncu, "Atlarla motor sürüp peşlerinden gitmek çok eğlenceliydi. Yarışı tabii ki atlar kazandı. Biz sadece keyfini sürdük" dedi. - AMASYA