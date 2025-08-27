Amasya'da Motosikletli Gezgin Yılkı Atlarıyla Yarıştı

Amasya'da Motosikletli Gezgin Yılkı Atlarıyla Yarıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir gezgin, dağda motosikletiyle dolaşırken karşısına çıkan yılkı atlarıyla yarışmaya çalıştı ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Amasya'da bir kişi dağda motosikletiyle dolaşırken karşısına yılkı atları çıktı. Vatandaş, dörtnala koşan atlarla yarışmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Tavşan Dağı mevkisinde arkadaşıyla dolaşan gezgin Selim Koyuncu, dronuyla görüntü alırken çayırda otlayan yılkı atlarını fark etti. Daha yakından görmek için engebeli ve dağlık arazide motoruyla ilerleyen Koyuncu, karşısına çıkan at sürüsünün peşine düştü. Dörtnala koşan atlarla yarışmaya çalıştığı anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek kaydetti.

Özgürce doğada dolaşan atları çok yakından görmenin keyfini yaşadığını anlatan Koyuncu, "Atlarla motor sürüp peşlerinden gitmek çok eğlenceliydi. Yarışı tabii ki atlar kazandı. Biz sadece keyfini sürdük" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devi kaleyi Andre Onana'ya emanet edecek

Ön görüşmeler başladı! Süper Lig devi kaleyi ona emanet edecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.