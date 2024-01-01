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Amasya'da kamyonetin açık unutulan arka kapağı önünde duran pikaba takıldı

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Suluova ilçesinde kamyonetin sürücüsü arka kapağın açık olduğunu unutup harekete geçti. Önde duran pikaba takılan kapak pikabı sürükledi. Pikap önündeki otomobile çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, görenler bu duruma şaşırdı.

Amasya'da kamyonetin açık unutulan arka kapağı önünde duran pikaba takıldı. Pikabın sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Suluova ilçesinde kamyonetin sürücüsü arka kapağın açık olduğunu unutup harekete geçti. Önde duran pikaba takılan kapak pikabı sürükledi. Pikap önündeki otomobile çarparak durabildi.

Araçlarda maddi hasar oluşurken, görenler bu duruma şaşırdı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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