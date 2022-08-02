Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Yeşim Ustaoğlu Oldu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanı, yönetmen Yeşim Ustaoğlu oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 1- 8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu başkanlık edecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, tüm filmlerin Türkiye'deki ilk gösterimlerini yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine, Türkiye sinemasının auteur yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu'nun başkanlık edeceğini belirtti.

JÜRİ BAŞKANI YEŞİM USTAOĞLU

14 dalda sahiplerini bulacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisine bu yıl kariyeri boyunca başarılı filmleri izleyiciyle buluşturan yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu başkanlık edecek. Yeşim Ustaoğlu'nun 'Bir Anı Yakalamak' (1984), 'Magnafantagna' (1987), 'Düet' (1990) ve 'Otel' (1992) gibi ödüllü kısalarının ardından yönettiği ilk uzun metraj filmi 'İz' (1994), Nürnberg, Moskova ve Göteburg Film Festivalleri dahil olmak üzere dünyanın çeşitli festivallerinde gösterildi ve İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı. İkinci uzun metraj filmi "Güneşe Yolculuk" (1999) ile Berlin Film Festivali'nde En İyi Avrupa Filmi Ödülü ve Barış Ödülü'nün yanı sıra, İstanbul Film Festivali'nde de En İyi Film, En İyi Yönetmen, FIPRESCI Ödülü ve Seyirci Ödülü'nü kucaklayan usta yönetmen, Berlin Film Festivali Panorama bölümünde prömiyerini yapan 'Bulutları Beklerken' (2004) ile Sundance/NHK Uluslararası Film Yapımcıları Ödülü'nü kazandı.

'Sırtlarındaki Hayat' (2004) belgeselinin ardından San Sebastian Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü "Altın İstiridye" ve En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Gümüş İstiridye" başta olmak üzere ulusal ve uluslararası pek çok festivalden ödül alan "Pandora'nın Kutusu" (2008) ile kariyerine devam etti. Ustaoğlu'nun Abu Dhabi, Split Mediterranean Film Festivalleri'nden "En İyi Film", Moskova, Tokyo, Pune Film Festivalleri'nden de "En İyi Kadın Oyuncu" dallarında ödüller kazanan filmi "Araf" (2012), dünya ilk gösterimini Venedik Film Festivali'nde yaptı. Yeşim Ustaoğlu, dünyada ilk kez Toronto Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan, uluslararası film festivallerinde ödüller kazanan, Antalya Film Festivali Uluslararası Yarışma'da En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, İstanbul Film Festivali'nde En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Müzik ödüllerine layık görülen "Tereddüt"ün (2016) ardından, geçen yıl Berlinale Ortak Yapım Marketi'nde yer alan yeni filmi "Artakalan" için çalışmalarını devam ettiriyor.

ULUSAL YARIŞMALAR İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 4 AĞUSTOS

Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları'na, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 9 Ağustos 2021'den sonra tamamlanmış ve 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış, yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalin web sitesi üzerinden yapılacak başvurular 4 Ağustos 2022 Perşembe günü, saat 18.00'de sona erecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.