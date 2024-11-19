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Ali Özcan, ASKON Genel Yönetimine Seçildi

Ali Özcan, ASKON Genel Yönetimine Seçildi
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İş insanı Ali Özcan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) genel yönetimine seçilerek önemli bir göreve getirildi. Özcan, geçmişteki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor ve yeni dönemde ulusal ve uluslararası alanda tecrübeleriyle derneğe katkı sağlaması bekleniyor.

İş insanı Ali Özcan ; Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) genel yönetimine seçildi.

ASKON Yönetim Kurulu üyeliğine, ASKON Kayseri Şubesi Kurucu Başkanı Ali Özcan seçildi. Dünya genelinde 10 binin üzerinde üyesi ve 1 milyon istihdam hacmiyle iş dünyasının en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan ASKON'da önemli bir göreve getirilen Özcan, geçmişteki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Ali Özcan, ASKON Kayseri Şubesi'nin kurucu başkanlığını yürüttüğü dönemde, özellikle Kültepe Ekonomi Zirvesi'nin markalaşmasında önemli rol oynadı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Kayserili iş insanlarının önünü açan çalışmalara imza atan Özcan, bölge ekonomisine değer katan projelere öncülük etti.

Yeni dönem, yeni hedefler

ASKON Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacak olan Ali Özcan'ın, ulusal ve uluslararası alanda edindiği tecrübelerle derneğin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Özcan'ın yeni görevi, Kayseri iş dünyası tarafından da memnuniyetle karşılandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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