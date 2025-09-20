Ali Babacan Sinop'ta Emeklilerin Sorunlarını Dinledi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Sinop'un Erfelek ilçesinde vatandaşların sorularını cevapladı. Emekli bir vatandaşın, "Emeklinin ellerini kollarını bağladılar ama seçimlerde ittifak yapıp da birleşin, kenetlenin bunlardan bizi kurtarın" şeklindeki serzenişine Babacan, "2023'de birleştik, denedik. Bu sefer belki biraz daha farklı bir strateji gerekecek. Bunu konuşacağız" yanıtını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sinop ziyareti kapsamında Erfelek ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Babacan'a Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'de eşlik etti.

Emekli bir vatandaş, sohbet sırasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, "Seni seviyorum ama ellerini bağlayanlar değil, bağlattıranlar utansın. Emeklinin ellerini kollarını bağladılar ama seçimlerde ittifak yapıp da birleşin, kenetlenin bunlardan bizi kurtarın. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

"Sadece kur korumalıya 800 milyar fark ödediler"

Vatandaşın bu sözleri üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları söyledi:

"2023'de birleştik, denedik. Bu sefer belki biraz daha farklı bir strateji gerekecek. Bunu konuşacağız. Sabah Sinop'ta Ticaret Odasına uğradık. Orada Sinop yerel basını vardı. Ulusal ajanslarda vardı. Ben ilk emeklilerden bahsettim. Sinop aynı zamanda emeklilerimiz çok olduğu bir şehir ve insanların mutlu yaşadığı söylenir hep eskiden beri. Fakat artık son yıllarda emeklilerimizin yüzü gülmüyor. Çünkü TÜİK uydurma bir enflasyon açıklıyor. Emekli maaşlarını o enflasyona göre atırıyorlar ama hayat çok pahalı. Şu anda sadece emekli maaşı ile geçinen vatandaşlarımız emekli maaşlarını tek başına kiraya yatırıyor. Emekli maaşı tek başına gıdaya yetmiyor. Emekli şu an perişan durumda. Niye böyle? Çünkü bunlar karşılıksız para basıyor. Kur Korumalı Mevduat için geçen sene 800 milyar liralık para bastılar. Geçen sene çiftçiye verdikleri desteğin tamamı 90 milyar. Sadece kur korumalıya 800 milyar fark ödediler. Onu da Merkez Bankası'na para bastırarak ödediler. Merkez Bankası bu kadar karşılıksız para basınca ne oldu? Hepimizin cebindeki paranın değer düşüyor."