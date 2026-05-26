Çorum'da bayram tatili için yola çıkan sürücülere leblebi ikramı

Çorum'un Alaca ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşlara, Çorum leblebisi ikram edildi.

Bayram tatilini memleketlerinde veya sevdiklerinin yanında geçirmek üzere yola çıkan vatandaşların önemli geçiş güzergahlarından olan Çorum'un Alaca ilçesinde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Mustafa Erbaş tarafından yolda seyir halinde olan sürücülere ve vatandaşlara, Çorum leblebisi ikram edildi. Leblebi ikram edilen sürücülere trafik ekipleri de kurallara uymaları için uyarılarda bulunarak Kurban Bayramı'nı kutladı. - ÇORUM

