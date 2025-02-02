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Akyaka'da Yazdan Kalma Bir Gün: Sahil Dolu Taşıyor

Akyaka'da Yazdan Kalma Bir Gün: Sahil Dolu Taşıyor
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Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka, hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşadı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yoğunluk oluşturdu. Çocuklar kumlarla oynarken, yetişkinler güneşin tadını çıkardı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşadı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.

Sahilde adeta insan seli oluşurken, oturacak yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Çocuklar kumlarla oynayarak keyifli vakit geçirirken, yetişkinler ise güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı. Öte yandan sıcak havayı değerlendiren birçok kişi sahil boyunca yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini sürdü. Kadın Azmağı'nda tekne turları düzenleyen işletmeler de yoğunluk yaşadı. Tekneler yavaş yavaş hareketlenirken, sezonun erken başlamasının işletmecileri sevindirdiği gözlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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