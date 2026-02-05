Aksaray'da Ramazan Pidesi 20 Liradan Satılacak
(AKSARAY) - Aksaray Ticaret Odası Başkanı Halis Altınsoy, ramazanda 200 gram sade pidenin 20 liradan satılacağını açıkladı.
Altınsoy, yaptığı açıklamada, ramazanda 200 gram sade pidenin 20 lira, 350 gram sade pidenin 35 lira, 350 gram yumurtalı susamlı pidenin 40 lira, 350 gram çift yumurtalı susamlı pidenin 45 lira ve 400 gram tahinli pidenin 150 liradan satışa sunulacağını duyurdu.
Altınsoy, kentte halen 12 liradan satılan 210 gram ekmeğin fiyatının ise 15 lira olmasının beklendiğini belirterek, tarifeye ilişkin Ticaret Bakanlığı onayının 10-15 gün içinde alınmasının öngörüldüğünü söyledi.