Aksaray'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki bir fabrikada çatıda çalışan 48 yaşındaki işçi Serkan Kurt, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan işçi için soruşturma başlatıldı.
Haber: Kemal Onur ATALAY
(AKSARAY) - Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren fabrikanın inşaatında çalışan Serkan Kurt (48) isimli işçi, çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serkan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.