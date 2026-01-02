Aksaray, Büyük İkramiyeyi Bir Rakamla Kaçırdı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Milli Piyango'nun 800 milyon liralık büyük ikramiyesi için Aksaray'dan bilet alan bir kişi, kuponundaki tek rakamın farklı olması nedeniyle büyük ikramiyeyi kaçırarak hayal kırıklığı yaşadı.

Aksaray, 800 milyon liralık büyük ikramiye bir rakamla kaçırdı. Kentten bilet alan talihli, tek rakam farkıyla hayallerini kaçırdı. Milli Piyango bayisi satıcısı Yüksel Yiğit yaptığı açıklamada, biletin 800 bin TL teselli ikramiyesi alacağını ifade ederek, "800 milyon liralık ikramiyeyi bir sayıyla kaçıran bir müşterimiz, 800 bin TL teselli ikramiyesi almaya hak kazandı. Şu anda bankada işlemlerini yaptırıyordur. Bileti ibraz ettik zaten; ekrandaki bilet bir sayıyla 800 milyon TL kaçırmış bir müşterimiz. Hayalleri seneye kaldı. Elimde gördüğünüz Milli Piyango ödemeleri bunlar. Bugün yaklaşık 3 bin taneye yakın ikramiye ödedim, hala ödemeye devam ediyoruz, ödemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bilette o kadar para tutturduğunu bilmiyordu"

Yiğit, büyük ikramiyeyi kaçıran Aksaraylı vatandaşın büyük hayal kırıklığı yaşadığına değinerek, "Arkadaş psikolojik olarak yıkılmış bir şekilde geldi. Kendisi bilette o kadar para tutturduğunu da bilmiyordu. Boş olarak getirdi bir tane bilet ile baktı. Blok bileti olarak yapıyoruz zaten. Makineye atınca sistem, 800 milyon TL'yi bir rakamla kaçırdığına ve teselli ikramiyesi olan 800 bin TL'yi almaya hak kazandığını gösterdi ve bankaya yönlendirdik arkadaşı. 25-30 yaşlarında bir genç arkadaşımızdı" dedi.

"Yaklaşık 700 bin TL para ödedik"

Yiğit, bilet satışlarının bu yıl çok fazla olduğunu belirterek, "Şu anda ikramiye vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlar bilet getirmeye devam ediyor, bitmedi. Yaklaşık 700 bin TL'ye yakın para ödedik, geri dönüş sağladık. Amortiler, üç rakamlar, dört rakamlar, iki rakamlar gibi. Bu sene şanslı gidiyor Aksaray. İnşallah bir 80 milyon ya da 35 milyon gibi büyük rakamlar da tutturulur. Bakacağız, daha belli değil. Birçok insan daha Milli Piyango listesine bakmamış bile. Bilete bakmadıkları için sadece bakan insanların ikramiyelerini ödüyoruz biz. Bu sene geçen seneye nazaran biraz daha şanslıydık. Yaklaşık 40 bine yakın bilet sattık. Biz bu sene Aksaray'ın en çok satan bayilerinden birisi olduk" dedi.