Akkaplan, Başsavcı Emre'ye yeni görevinde başarılar diledi - Haberler

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Akkaplan, Başsavcı Emre'ye yeni görevinde başarılar diledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Akkaplan, Başsavcı Emre'ye yeni görevinde başarılar diledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre'yi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre'yi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre görevine başladı. Başsavcı Emre'ye ilk hayırlı olsun ziyaretini ise Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan yaptı. Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Arız ile birlikte Başsavcı Yasin Emre'yi makamında ziyaret eden Akkaplan, yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcı Düzce Yerel Haberler

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