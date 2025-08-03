Akçakoca Limanı, Olta Balıkçılarına Ev Sahipliği Yapıyor

Akçakoca Limanı, Olta Balıkçılarına Ev Sahipliği Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki liman mevkii, amatör olta balıkçıları tarafından ilgiyle tercih edilmeye devam ediyor. Balıkçılar, burada ruhsal dinlenmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi liman mevkii, son yıllarda olta balıkçıları tarafından en çok tercih edilen yerler arasında yer alıyor.

Kıyı balıkçılığı ilgi görmeye devam ediyor. Son yıllarda ise amatör olta ve kıyı balıkçıları Akçakoca ilçesi liman mevkiine büyük ilgi gösteriyor. Olta balıkçılığını severek yaptığını belirten balıkçılar, genelde burada ikamet edenlerin olta balıkçılığına ilgisinin olduğunu belirterek, "Olta balıkçılığı insanların ruhsal olarak dinlendiği bir ortam. Gördüğünüz gibi kıyı olta balıkçıları ile dolu. Hava temiz, deniz temiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü

Kardeşini sokak ortasında katletti! Sebebi 'pes' dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer?' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

"Nerede bu yetkililer?" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.