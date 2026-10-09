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Akçakoca'da spor oyunları şenliği gençleri spor ve atölyelerle buluşturdu

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Akçakoca'da spor oyunları şenliği gençleri spor ve atölyelerle buluşturdu
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Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi'nde spor oyunları şenliği düzenledi. Şenlikte gençler voleybol, badminton, masa tenisi, dart, mas güreşi, zeka oyunları ve satranç deneyimledi; ip bileklik ve anahtarlık atölyeleri de yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesinde düzenlenen spor oyunları şenliği gençleri spor, eğlence ve çeşitli atölye etkinliklerinde bir araya getirdi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi, gençlerin farklı spor branşlarını deneyimlediği ve çeşitli etkinliklere katıldığı Spor Oyunları Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şenlikte voleybol, badminton, masa tenisi, dart, mas güreşi, zeka oyunları ve satranç etkinlikleri düzenlendi.

Sporun yanı sıra atölyeler de ilgi gördü

Şenlikte sportif faaliyetlerin yanı sıra ip bileklik ve anahtarlık atölyeleri de gerçekleştirildi. Gençler, farklı spor dallarını deneyimleme fırsatı bulurken atölyelerde de kendi ürünlerini hazırladı. Programda Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve üniversite öğrenci toplulukları tarafından kurulan stantlar gençlerle buluştu. Kızılay Düzce tarafından da katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Spor, sosyal etkinlik ve üretimi bir araya getiren şenlik, gençlerin hem birlikte vakit geçirmesine hem de farklı faaliyetleri deneyimlemesine imkan sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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