Akademi Basketbol Spor Kulübü Voleybol Takımı Başarılarıyla Gurur Verdi

Kırklareli'de katıldıkları voleybol turnuvasında kız ve erkek kategorilerinde birincilik ve üçüncülük elde eden Akademi Basketbol Spor Kulübü Voleybol Takımı oyuncularıyla buluşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "İlimizde düzenlenen turnuvada kız ve erkek kategorilerinde aldıkları dereceyle göğsümüzü kabartan çocuklarımızı kutluyorum" dedi.

Kırklareli'de düzenlenen voleybol turnuvalarında çeşitli kategorilerde dereceye giren Akademi Basketbol Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın sporcuları, elde ettikleri başarıyı Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yle kutladı.

Gerenli, sporcuları ve takım antrenörlerini tek tek tebrik etti. Gerenli, "İlimizde düzenlenen turnuvada kız ve erkek kategorilerinde aldıkları dereceyle göğsümüzü kabartan çocuklarımızı kutluyorum" dedi.