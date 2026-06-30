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AK Parti'den kadın ve aile vurgulu çalıştay

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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kadının güçlenmesinin aile yapısının tahkimiyle bağlantılı olduğunu belirterek, 'Medeniyetimizin Değerlerinden Türkiye Yüzyılı'na Kadın Politikaları' çalıştayını düzenlediklerini açıkladı.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Bizim için kadının güçlenmesi, mukaddes aile yapımızın tahkim edilmesiyle doğrudan bağlantılıdır" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen 'Medeniyetimizin Değerlerinden Türkiye Yüzyılı'na Kadın Politikaları' çalıştayına ilişkin açıklamalarda bulunan Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve milletin desteğiyle Türkiye'nin her alanında tarihi reformlara ve asırlık eserlere imza attıklarına dikkati çekti. Ercan, bir toplumun yarısını oluşturan kadınları ihmal eden bir anlayışın hedeflerine ulaşmasının mümkün olmadığı şiarıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Bu şiarla bir dönem eğitim hakkından mahrum bırakılan, inancı nedeniyle üniversite kapılarında bekletilen kadınların önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını ve başörtüsü yasağını tarihe gömdüklerini dile getiren Ercan, "Kadınlarımızın eğitimden istihdama, siyasetten girişimciliğe, kamu yönetiminden diplomasiye kadar her alanda hak ettiği yeri almasını sağlayan devrim niteliğindeki reformları hayata geçirdik. Ancak biz, yapılanları hiçbir zaman yeterli gören değil; her zaman daha iyisini, daha ilerisini hedefleyen dinamik bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilan edilen Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen sosyal politikalar, medeniyet değerlerimizi çağın ihtiyaçlarıyla buluşturan en net örneklerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonunun da önemli sorumluluklar yüklediğini aktaran Ercan, "Bu sorumluluk bilinciyle, güçlü politikanın ancak istişareyle, ortak akılla ve sahadan beslenen tecrübeyle inşa edileceğine inanıyoruz. Bu buluşmada akademisyenlerimizi, fikir insanlarımızı, sivil toplum temsilcilerini ve farklı disiplinlerden uzmanlarımızı aynı masa etrafında buluşturarak kadın politikalarımıza yeni ve güçlü perspektifler kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Çalıştayda iki temel ekseni tartışmaya açtıklarını kaydeden Ercan, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk olarak; modern dünyanın getirdiği dinamikler karşısında kadının çalışma hayatı, girişimcilik ve kamusal temsil alanlarındaki varlığını güçlendirirken, aile-iş-yaşam dengesini gözeten yepyeni kavramlar üretmeyi hedefliyoruz. Bizim için kadının güçlenmesi, mukaddes aile yapımızın tahkim edilmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Küresel ölçekte aile kurumunu vasıfsızlaştırmaya çalışan, fıtrata ve inanç değerlerimize aykırı her türlü sapkın akıma karşı durmak; asil Türk aile yapımızı ve mukaddes değerlerimizi muhafaza etmek AK Parti olarak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Çalışmamızın ikinci odak noktası ise ilhamını tamamen kendi medeniyet tarihimizden almaktadır. Dünyanın ilk kadın sivil toplum teşkilatlanması olan Bacıyan-ı Rum'un üretken ruhu ile cihan imparatorluğunun harcını karan Hayme Ana'nın kurucu liderliği ve feraseti bugün bizim en büyük kılavuzumuzdur. Anadolu irfanında karşılık bulan bu kurucu akıl, feraset ve toplumsal sorumluluk bilinci, üreteceğimiz yeni politika dilinin en sağlam felsefi dilini oluşturmaktadır."

Öte yandan Ercan, çalıştayda ortaya çıkacak her özgün fikrin, her yeni kavramın ve her stratejik önerinin AK Parti'nin geleceğe yönelik politika geliştirme sürecinde rehberlik edeceğini ve güçlü bir yol haritası sunacağını da sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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