Haberler

AJet olumsuz hava şartları nedeniyle 64 seferini iptal etti

Güncelleme:
AJet, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak 2026 tarihli 64 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yalçınkaya tarafından yapılan açıklamada, "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
