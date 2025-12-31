AJet olumsuz hava şartları nedeniyle 64 seferini iptal etti
AJet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak 2026 tarihli 64 seferin iptal edildiğini açıkladı.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yalçınkaya tarafından yapılan açıklamada, "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel