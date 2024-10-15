Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek.