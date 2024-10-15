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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR 30 EKİM'DE SONA ERECEK

Başvurular, 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Politika Ekonomi Finans Eğitim Yerel

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Yorumlar (7)

BLACK LİON LİON:

KPSS DEĞİL, AKP SIFIR PUANI OLANA HAYIRLI OLSUN .

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dehide:

İşte gençlerimize iş imkanı. Kpss ile giriliyor torpil falan yok hem de tamamen liyakatle alınıyor bazı belediyeler gibi değil.

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mehmet kaya:

Almayın elaman ek vergi ödeyecek gücümüz kalmadı bazı kamuda fazla adam var onu lazım olan yere atama yapınız

9
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Murat Ülger:

Kendi ailelerinden adamları doldururlar. Nasıl olsa savunmaları da hazır. AİLE BAKANLIĞI

6
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Serhan Soylu:

Başvuru şartı birinci dereceden AKP yakını olmak ! gerisi tırı vırı

3
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Kenan Tepretoğlu:

6,5 milyona dayandı kamu çalışan sayısı, diğer kurumlardan kaydırsanıza yeni personel almaktansa

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

2 bin kişi eş dost akraba olur, 390 Kişi ise başvurudan seçilir.

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