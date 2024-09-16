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AİÇÜ ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden Emekliler Yılı İçin İş Birliği Protokolü

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 2024 Emekliler Yılı kapsamında emeklilere yönelik eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak üzere iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile emekliler AİÇÜ'nün çeşitli hizmetlerinden faydalanacak. Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaparak, emeklilere daha aktif bir yaşam sunacaklarını ifade etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında, Emekliler Yılı kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ahmet Birik tarafından imzalanan protokole göre, Üçüncü Yaş Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında emeklilere yönelik eğitim programları açılacak. İş birliği içerisinde faaliyetlerin yürütüleceği protokol kapsamında emeklilerin AİÇÜ'nün eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerinden faydalanabilmesi sağlanacak.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut protokole ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını Emekliler Yılı ilan etmesiyle birlikte "Emekliler Yılı" çerçevesinde emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projelerin hayata geçirilmesi için üniversite olarak her türlü imkanı sağlamak için hazır olduklarını söyledi.

Emeklilere sunulacak sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin kişilerin emeklilik dönemlerini daha aktif, sağlıklı ve sosyal bir şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, "Üniversitemizde öğrencilerimize ve personelimize daha aktif ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlayabilmeleri için sunduğumuz tüm faaliyetlerimizi emeklilerimiz için de hizmete açıyoruz" dedi.

Hayat boyu öğrenme kavramının önemine değinen Prof. Dr. Karabulut, "Medeniyetimizde önemli bir yer tutan, Peygamber efendimizin de ifade ettiği gibi "Beşikten mezara kadar ilim öğrenin" Hadis-i Şerifinin modern dünyadaki karşılığı olan hayat boyu öğrenme, bireylerin adaptasyon yeteneklerini artırır, kariyer fırsatlarını genişletir ve genel yaşam kalitesini yükseltir. Ayrıca, bu süreç bireylerin kendilerini sürekli olarak yenilemelerine ve daha tatmin edici bir yaşam sürmelerine yardımcı olur" diye konuştu.

2024 yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Karabulut, iş birliği dolayısıyla Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ahmet BİRİK ve personeline teşekkür etti.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Birik emeklilerin, üniversitedeki faaliyetlerden en verimli şekilde faydalanacaklarını belirterek, katkı ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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