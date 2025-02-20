Ahmet Demir, KARDOFF Başkanlığına Yeniden Seçildi

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) Başkanı Ahmet Demir, yapılan kongre sonrası güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

KARDOFF'un gerçekleştirilen kongresinde Ahmet Demir başkanlığında yeni yönetim belli oldu. Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Alpay Elicecek, Coşkun Şen, Mustafa Çötüroğlu, Hasan Basri Kavsa, İlhan Şahin ve Hasan Can Güldemir.

Disiplin kurulu ise Mustafa Tekin, Mehmet Göçen ve Turan Tunay'dan oluşurken, denetim kurulunda Hasan Yurt, Furkan Topçu ve Murat Katırcıoğlu yer aldı.

Başkan Demir, tekrar güven tazelediği için mutluluk duyduğunu belirterek, kulübün hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. - KARABÜK