Haberler

Ahilik Sistemi Çöküyor: Kırşehir'de Terzi Hayati Ünsal Uyarıyor

Ahilik Sistemi Çöküyor: Kırşehir'de Terzi Hayati Ünsal Uyarıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de terzilik yapan Hayati Ünsal, ahilik sisteminin uygulanmaması ve meslek ahlakının zedelenmesi nedeniyle çırak-kalfa-usta zincirinin koptuğunu belirtti. Gençlerin zanaata ilgisinin azaldığını vurgulayan Ünsal, meslek eğitiminin yetersizliğine dikkat çekti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 38 yıldır terzilik mesleğini sürdüren ve 2011 yılında "Yılın Ahisi" seçilen Hayati Ünsal, ahilik sisteminden uzaklaşılmasıyla çırak–kalfa–usta zincirinin koptuğunu belirterek, meslek ahlakının zedelendiğini söyledi.

Meslek hayatı boyunca sadece 1 kalfa yetiştirdiğini ifade eden Ünsal, çıraklık okullarında kalifiye eleman yetişmediğini ve öğretmenlerin de mesleki anlamda yetersiz kaldığını belirtti. Ahilik sisteminin uygulanmadığını söyleyen Ünsal, "Ahilik uygulanıyor olsaydı, aynı ürün bir yerde 5 TL, başka bir yerde 10 TL, bir başka yerde ise 15 TL'ye satılmazdı. Eskiden 38 mesleği bir araya getiren Ahi Evran döneminde hem dürüstlük vardı hem de kalite. Şimdilerde ise çırak yetişmesi mümkün görünmüyor" dedi.

Meslek ahlakının, dürüstlüğün ve kalite anlayışının ön planda olduğu ahilik sistemine yeniden dönülmesi gerektiğini vurgulayan Ünsal, gençlerin zanaata ilgisinin azaldığını, bu durumun da geleneksel mesleklerin geleceğini tehdit ettiğini aktardı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.