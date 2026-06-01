Ağrı’da TRT Park yenileniyor: 100 dekarlık alanda modern yaşam alanı kurulacak

Ağrı’da vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunacak önemli projelerden biri daha hayata geçiriliyor. Valilik himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ağrı İl Özel İdaresinin destekleriyle yürütülen TRT Park Mesire Alanı Yenileme Projesi kapsamında temel atma çalışmaları başladı. Yaklaşık 100 dekar alan üzerinde uygulanacak proje ile mevcut mesire alanının daha modern, konforlu ve işlevsel bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için tasarlanan proje, her yaştan hemşehrinin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı.

TRT PARK MODERN SOSYAL DONATILARLA YENİLENECEK

Proje kapsamında TRT Park Mesire Alanı’nda çok sayıda sosyal donatı alanı oluşturulacak. Alanda kır lokantası, türkü evi, çocuk oyun grupları, gölet, satış büfeleri, kapalı ve açık kamelyalar yer alacak. Ayrıca vatandaşların spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerine katkı sunmak amacıyla bisiklet yolu, yürüyüş yolları, basketbol, voleybol ve futbol sahaları da projeye dahil edildi. Yenileme çalışmaları tamamlandığında alanın Ağrı’nın önemli sosyal buluşma noktalarından biri olması bekleniyor.

İNŞAAT SÜRESİNCE KULLANIMA KAPALI OLACAK

Yenileme çalışmalarının sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla TRT Park Mesire Alanı’nın inşaat süresince geçici olarak kullanıma kapalı olacağı bildirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, çocukların güvenle oyun oynayabileceği, gençlerin ve yetişkinlerin spor yapabileceği modern bir yaşam alanı Ağrı’ya kazandırılmış olacak. TRT Park Mesire Alanı Yenileme Projesi’nin kente ve vatandaşlara hayırlı olması temenni edildi.

Haber: Servet Arslan