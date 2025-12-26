Haberler

Patnos'ta kar yağmaması çiftçilerin yüzünü güldürdü

Patnos'ta kar yağmaması çiftçilerin yüzünü güldürdü
Kış mevsimine girmesine rağmen kar yağmaması, Patnos'taki küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin işini kolaylaştırdı. Meralarda otlayan koyunlar, yem masraflarını azaltarak çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Kış mevsimine girilmesine rağmen karın henüz yağmadığı Ağrı'nın Patnos ilçesinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, özellikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşların işini kolaylaştırdı.

Karın yağmaması sayesinde koyunlar meralarda otlamaya devam ederken, üreticiler de saman, yem ve ek gıda masraflarından önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Çiftçiler, kar ne kadar geç yağarsa kendileri için o kadar avantajlı olduğunu belirterek, hayvanların doğal otlaklardan daha uzun süre faydalandığını ifade etti.

Vatandaşlar yaptıkları açıklamada, "Karın yağmaması bizim için büyük kolaylık. Hayvanlarımız hala meralarda, yem masrafımız azaldı" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Bu durumun hem hayvancılıkla uğraşanlara hem de ilçe ekonomisine olumlu yansıdığı belirtildi.

Uzmanlar ise kar yağışının tarımsal üretim ve su kaynakları açısından önemine dikkat çekerken, karın zamanında ve dengeli yağmasının bereket getireceğini vurguladı. Patnoslu çiftçiler, kışın sert geçmemesini ve karın geç yağmasını temenni ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
