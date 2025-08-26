Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Şap Hastalığı Aşılamaları Devam Ediyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde büyükbaş hayvanlarda görülebilecek şap hastalığına karşı başlatılan SAT-1 aşı uygulamaları devam ediyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde büyükbaş hayvanlarda görülebilecek şap hastalığına karşı başlatılan SAT-1 aşı uygulamaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Planlı program kapsamında köy köy dolaşan veteriner hekimler ve sağlık ekipleri, çiftçilerin ahırlarında büyükbaş hayvanlara aşılama yaparak salgın riskinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların hem hayvan sağlığını hem de vatandaşların ekonomik kayıplarını önlemeye yönelik olduğunu vurgularken, üreticilerin de aşı programına destek olmaları çağrısında bulundu. - AĞRI