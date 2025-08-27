Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Coşkuyla Kutlandı

Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı sahne aldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Nuri Sümer'in performansıyla devam etti.

Ağrı Valiliğince Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konserde Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Nuri Sümer, seslendirdiği türkü ve şarkılarla katılımcılardan alkış aldı. Vatandaşların eserleri hep birlikte söylediği programda renkli görüntüler oluştu.

Etkinliği Ağrı Valisi Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve çok sayıda vatandaş izledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
