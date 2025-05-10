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Afyonkarahisar ve Diyarbakır Ticaret Borsaları'ndan İş Birliği Toplantısı

Afyonkarahisar ve Diyarbakır Ticaret Borsaları'ndan İş Birliği Toplantısı
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası heyeti, Diyarbakır Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek iş birliği ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Heyet, karşılıklı tecrübe ve paylaşımlarla projelerin güçlendirilmesine zemin hazırlamak amacıyla bir araya geldi.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası heyeti, Diyarbakır Ticaret Borsasını ziyaret ederek iş birliği ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, Meclis Başkanı Ali Rıza Gürakar, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yer aldığı heyet, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Meclis Başkanı Ahmet Ay ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Bu tür buluşmaların, kurumlar arasındaki diyaloğu güçlendirdiğini belirterek, "Borsalarımızın yapmış oldukları karşılıklı ziyaretler kurumlar arası güçlendirmekte ve aynı zamanda ortak projeler hazırlanmasına zemin hazırlamaktadır. Karşılıklı tecrübe ve paylaşımlarla, her iki borsamızın vizyonuna katkı sağlayacak bu buluşmanın hayırlı olmasını diliyor, ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Diyarbakır ve Diyarbakır Ticaret Borsası tanıtımının yapıldığı toplantıda, Diyarbakır'da yürütülen projeler, çalışmalar ve şehir markalarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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