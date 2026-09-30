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Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mühsürler kırmızı listeyle yeniden aday oldu

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, hafta sonu yapılacak genel kurul öncesi yeniden aday oldu ve listesini açıkladı. Kırmızı listeyle gireceğini belirten Mühsürler'in listesinde 13 isim var; iki adaylı seçim 3 Ekim Cumartesi yapılması planlanıyor.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın hafta sonu yapılacak genel kurulu öncesi mevcut Başkan Mehmet Mühsürler yeniden aday olduğunu belirterek, yönetim kurulu listesini açıkladı.

Başkan Mühsürler, seçimlere 'kırmızı liste' olarak girileceğini kaydetti. Listenin ise "Mehmet Kumartaşlı, Metin Genelioğlu, Hasan Ertürk, Abdurrahman Kocaşaban, Süleyman Danabaş, Kemal Gürbüzler, Nuri Gümüş, Orhan Olgun, Fahrettin Zobalı, Veli Çaylar, Yılmaz Göktaş, Coşkun Orhan ve Lokman Demiral" isimlerinden oluştuğu kaydedildi.

İki adayın olduğu seçimlerin 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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