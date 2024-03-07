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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşısı Yapıyor

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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvanlara aşılama kampanyası çerçevesinde şap aşısı yapmaya devam ediyor. Bolvadin ilçesinde yapılan çalışmalarda ayrıca yeni doğan buzağılara kulak küpesi takılıyor ve dişi buzağılara brusella aşısı yapılıyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvanlara aşılama kampanyası çerçevesinde şap aşısı yapmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bolvadin ilçesinde aşılama ve küpeleme çalışmaları yapıldı. Ekipler sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Hayvan Sağlığı ekiplerimizce yoğun ve özverili bir şekilde saha çalışmalarımız devam etmektedir. Büyükbaş hayvanlara aşılama kampanyası kapsamında şap aşısı yapılmaktadır. Ayrıca yeni doğan buzağılara kulak küpesi takılmakta ve dişi buzağılara da brusella aşısı yapılmaktadır." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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