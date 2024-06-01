Afyonkarahisar Sandıklı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan açık oylama ile 32 yıldır görevi devam ettiren Başkan Ahmet Erdem güven tazeledi. İlçede bir restoran da gerçekleştirilen genel kurulda, kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Gelir- Gider bütçeleri oy birliği ile kabul edilirken, 1992 yılında göreve gelen Başkan Ahmet Erdem 4 yıl daha Sandıklı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine başkan seçildi. Seçimin şoför esnafı ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdem; "Bu göreve 1992 yılında geldim. 1992'den bu yana hiçbir maaş almadan görevimi devam ettirdim. 50 TL gibi bir huzur hakkı kağıt üzerinde aldığım görülüyor fakat onu da almadım. Arkadaşlarım bir 4 yıl daha şahsımı seçtiler. Ömrümüz olur ise bir 4 yıl daha görevime devam edeceğim" dedi. - AFYONKARAHİSAR