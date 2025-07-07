Afyonkarahisar ile Çin Arasında Ticaret İlişkileri Geliştiriliyor

Afyonkarahisar ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ticaretin ve ilişkilerin geliştirilmesi adına toplantı gerçekleştirildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi, Ticaret ve Elçi Müsteşarı Dr. Liu Yuhua, Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Ali Berat Beşer, TC-İSGED Üyesi ve Radim Radyatör Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Cellat'ı makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Afyonkarahisar ile Çin arasında ki ticaret ile birlikte ilişkilerin güçlendirilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR