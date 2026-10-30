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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü marketlerde TÜFİS ile fiyatları kaydetti

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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü marketlerde TÜFİS ile fiyatları kaydetti
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TÜFİS kapsamında marketlerde tarımsal ürün fiyatlarını inceleyerek kayıt altına aldı. Çalışmayla fiyat değişimlerinin takip edilmesi ve güncel verilerin değerlendirme süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'da tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında kentte faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyatları yerinde incelendi.

Çalışmalar kapsamında marketlerdeki tarımsal ürünlerin fiyatları kayıt altına alınarak ilgili veriler sisteme aktarıldı. Uygulamayla tarımsal ürünlerin piyasadaki fiyat değişimlerinin takip edilmesi ve güncel verilerin değerlendirme süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.

Kurumdan yapılan açıklamada üretimden tüketime kadar piyasa verilerinin düzenli ve doğru şekilde takip edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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