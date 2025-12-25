Yılbaşı öncesi gıda satan işletmelere yönelik denetim

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Yılın son günlerinde gıda denetimlerine mesai mefhumu gözetmeksizin devam ediyoruz. 2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hemşehrilerimizin yeni yıla güvenilir gıdayla girmesi için saha kontrollerimizi en üst seviyeye çıkardık. Özellikle yıl sonu alışverişlerinin yoğunlaştığı bu günlerde ekiplerimizle şehrimizin her noktasındayız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR