Afyonkarahisar'da Tarımsal Verim ve Ekiliş Tahmin Toplantısı Gerçekleştirildi
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde, 2025 yılı bitkisel üretim rekolte tahmin çalışmaları için toplantı düzenlendi. Tarım ürünlerinin ekiliş ve verim tahminleri ile istatistiki verilerin toplanması amacıyla yapılan toplantıya birçok kurum ve firma temsilcisi katıldı.
Afyonkarahisar'da tarım ürünlerinin ekiliş ve verim tahmin çalışmalarının yürütülmesi, tarımsal envanterin oluşturulması ve tarımla ilgili istatistiki verilerin zamanında toplanmasını sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılı 2. dönem 'Bitkisel Üretim Rekolte Tahmin Komisyon' toplantısı gerçekleştirildi. İlimiz tarım ürünlerinin ekiliş ve verim tahmin çalışmalarının yürütülmesi, tarımsal envanterin oluşturulması ve tarımla ilgili istatistiki verilerin zamanında toplanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıya ilgili kurumların ve firmalarının temsilcileri katıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR