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Afyonkarahisar'da Su Ürünleri Av Yasağı Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Su Ürünleri ekipleri, Sinanpaşa Akdeğirmen baraj gölü ve Kırka göletinde amatör balıkçılara su ürünleri av yasakları hakkında bilgilendirme yaptı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Su Ürünleri ekipleri Sinanpaşa Akdeğirmen baraj gölü ve Kırka göletine giderek su ürünleri av yasakları konusunda amatör balıkçılar bilgilendirdi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Afyonkarahisar sınırları içerisinde su ürünleri kaynaklarında stokların korunabilmesi ve sürdürülebilirliğinin aşılanması amacıyla balıklandırma ve su ürünleri kontrol çalışmaları devam ediyor. Halkımızın kurallara uyması, gelecek nesillerinde sağlıklı su ürünleri tüketebilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sinanpaşa Tarım

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