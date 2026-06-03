Afyonkarahisarlı Patates Üreticisi: "Bankalar Borçtan Dolayı Malzemelerimize El Koydu"

Haber: Erhan ÖZMEN

(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar'da patates üreticisi Lütfi Ardıç, artan maliyetler nedeniyle zorluk çektiklerini ifade ederek, "Patates ektiğimiz için büyük traktörlere ihtiyacımız var. Her hanede ortalama iki traktör varken şu an hiçbirinde bir tane traktör kalmadı. Bankalar borçtan dolayı ya malzemelerimizi götürdüler ya da satmak zorunda kaldık. Boş arazimiz çok. Patatesten, arpadan, buğdaydan zarar ettikleri için köyü terk eden çok insanımız var" dedi.

Yüksek enflasyonun etkisiyle artan girdi maliyetleri patates üreticilerini etkiledi. Afyonkarahisar'ın önemli gelir kaynağı arasında yer alan patates üretimi için bir litre mazot almak için 15 kilogram patates satması gerektiğini söyleyen üretici Lütfi Ardıç, "bitme noktasına" geldiklerini söyledi.

Bir ton patatesin 5 bin lira, buna karşılık bir ton gübre 30 bin lira olduğuna dikkat çeken Ardık, "Çiftçi bitti. Şu anda mazotun litresi 65-70 lira civarlarında. Bir litre mazot almak için 14-15 kiloya yakın patates satmam lazım. Şu patatesin kilosu 5 lira. Bir ton gübre 30 lira. Buda bizim bittiğimiz anlamına geliyor. Patates, arpa, buğday, yonca, mısır bunları ekiyorum. Vahim durundayız. Bir litre mazot almam için 15 kilo patates satmam gerekiyor. Gübre olmazsa olmazımız bizim. Mantar ilacı, böcek ilacı bunları da atmamız gerekiyor. Geçen yıldan kalma tohumumuzu ekiyoruz. Patatesten yapmış olduğumuz zararı arpadan çıkarmaya çalışıyoruz. Mısırdan çıkarmaya çalışıyoruz. Bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz ama kapanması da imkansız" dedi.

"PATATESTEN ZARAR ETTİKLERİ İÇİN KÖYÜ TERK EDEN ÇOK İNSANIMIZ VAR"

Patates üreticilerin çek karşılığı çalıştıklarını anlatan Ardıç, bu durumun üreticileri olumsuz etkilediğini aktardı. Bankaya borcunu ödemeyen üreticilerin malzemelerine el konulduğunu anlatan Ardıç, şöyle konuştu:

"Patates ekiyoruz ama paramızı çek karşılığı alıyoruz. Çek vadeli patates veriyoruz ama sana 6-7 aylık çek yazıyor. Sende o çeki aldığın gibi gidiyorsun vadeli ilaç aldığın yere, vadeli gübre aldığın yere veriyorsun. Borçlar kapanmadığı için bu kez traktörü, ekipmanları satmaya çalışıyorum. Arazi satmaya çalışıyorum. Şu an da bizim köyde 2025 ve 2026 yılında patates ekipte zarar edenlerin sayısı en az yüzde 80. Elektrik abonelikleri iptal edildi. Kuyular kapatıldı. Patates ektiğimiz için büyük traktörlere ihtiyacımız var. Her hanede ortalama iki traktör varken şu an hiçbirinde bir tane traktör kalmadı. Bankalar borçtan dolayı ya malzemelerimizi götürdüler ya da satmak zorunda kaldık. Boş arazimiz çok. Patatesten, arpadan, buğdaydan zarar ettikleri için köyü terk eden çok insanımız var."

Kaynak: ANKA