Afyonkarahisar'da Patates Hasadı Öncesi Kontroller Yapıldı

İhsaniye ilçesinde patates hasadı öncesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kontroller gerçekleştirildi. Pestisit analizi için temsili numuneler alındı ve laboratuvara gönderildi.

Çalışma Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili yapılan açıklamada, "İhsaniye ilçe müdürlüğü personelimiz tarafından patates tarlalarından hasat öncesi pestisit analizi için temsili numuneler alındı, uygun şartlarda muhafaza edilerek analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
