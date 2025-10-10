Afyonkarahisar'da Patates Hasadı Öncesi Kontroller Yapıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde patates hasadı öncesi kontroller yapılarak verimin yüksek olması için gerekli incelemeler yapıldı.

Çalışma Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili yapılan açıklamada, "İhsaniye ilçe müdürlüğü personelimiz tarafından patates tarlalarından hasat öncesi pestisit analizi için temsili numuneler alındı, uygun şartlarda muhafaza edilerek analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR