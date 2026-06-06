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Öğrenci yurdundaki 'Kur'an'ı Kerim ve Hafızlık Kursu' programı sona erdi

Öğrenci yurdundaki 'Kur'an'ı Kerim ve Hafızlık Kursu' programı sona erdi
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Bacım Sultan Üniversite Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Hafızlık Kursu programı, düzenlenen törenle sona erdi. Programa İl Müftü Yardımcısı Sinan Cansever ve Gençlik Spor İl Müdürü Nedim Aslan katıldı. Öğrencilere hediyeler verildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Bacım Sultan Üniversite Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen 'Kur'an'ı Kerim ve Hafızlık Kursu' programı düzenlenen törenle tamamlandı.

Manevi rehber Emine Pınar öncülüğünde yürütülen projenin kapanış programına İl Müftü Yardımcısı Sinan Cansever ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan'da katılım sağladı.

Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan ve Bacım Sultan KYK yönetiminin de hazır bulunduğu program, Kur'an'ı Kerim'i okumayı öğrenen, hafızlığa ilk adımını atan ve hıfzını tekrarlayan öğrencilere verilen çeşitli hediyeler ve ikramlar ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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