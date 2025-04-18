Afyonkarahisar'da Kapatılan Hayvan Pazarları Yeniden Açılıyor
Afyonkarahisar'da şap hastalığı nedeni ile kapatılan canlı hayvan pazarlarının 21 Nisan 2025 tarihinden itibaren tekrar açılacağı açıklandı.
Afyonkarahisar'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarlarının 21 Nisan Pazartesi günü tekrar açılacağı belirtildi.
Konuyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde görülen şap hastalığı nedeni ile kapatılan hayvan pazarları 21 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren tekrar açılacaktır. Yetiştiricilerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel