Afyonkarahisar'da İlk Salep Ekimleri Başladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde alternatif ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde sezonun ilk salep ekimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu ve teknik personeller, Yapağılı köyünde üretici Abdullah Kaya tarafından yapılan salep ekim sahasında incelemelerde bulundu. Yetkililer, üretim için başvuru ve izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından ilçede salep yetiştiriciliğinin mümkün olduğunu belirtti. İklim ve toprak yapısı açısından özellikle ilçenin güney bölgelerinin salep tarımı için daha elverişli olduğu ifade edildi. Ayrıca, salebin hem üretici hem de ilçe ekonomisi için önemli bir alternatif ürün olabileceği vurgulandı.