ÇMVA çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar'da besicilik yapan işletmelere yönelik Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) çerçevesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇMVA çalışmaları çerçevesinde ilimizde faaliyet gösteren tarımsal işletmelere ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde işletmelerin üretim yapısı ile gelir-gider durumu incelendi. ÇMVA veri toplama sürecine ilişkin uygulamalar yerinde değerlendirildi. Ayrıca üreticilere sistemin önemi ve sağladığı katkılar hakkında bilgilendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR