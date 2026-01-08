Haberler

ÇMVA çalışmaları devam ediyor

ÇMVA çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'daki besicilik işletmelerine yönelik Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) kapsamında yapılan çalışmalarda, tarımsal işletmelerin üretim yapıları ve mali durumları incelendi. Üreticilere sistemin önemi ve sağladığı katkılar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'da besicilik yapan işletmelere yönelik Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) çerçevesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇMVA çalışmaları çerçevesinde ilimizde faaliyet gösteren tarımsal işletmelere ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde işletmelerin üretim yapısı ile gelir-gider durumu incelendi. ÇMVA veri toplama sürecine ilişkin uygulamalar yerinde değerlendirildi. Ayrıca üreticilere sistemin önemi ve sağladığı katkılar hakkında bilgilendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor