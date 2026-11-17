Afyonkarahisar'da 33 aday memur asil memurluğa geçiş için yemin ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde aday memurluk sürecini tamamlayan 33 personel için asil memurluğa geçiş kapsamında yemin töreni düzenlendi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki törende 33 personel yemin etti.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan 33 personel için yemin töreni düzenlendi.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, aday memurluk sürecini tamamlayan 33 personel, asil memurluğa geçiş kapsamında yemin etti.
Tören, yemin merasiminin ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı