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Afyonkarahisar Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetimleri

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Afyonkarahisar Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri perakende satış yapan işyerlerinde denetim yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda hijyeni, son kullanma tarihleri, tavsiye edilen tüketim tarihi ve etiket kontrolleri denetimleri ile güvenilir gıdaya ulaşmanın sürekliliği kontrol altında tutmayı hedefliyor. Bir çok işyerinde yapılan denetimlerde problem olan işletmelere gerekli uyarılarak yapılarak işlem uygulandı.

Afyonkarahisar Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri perakende satış yapan işyerlerinde denetim yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda hijyeni, son kullanma tarihleri, tavsiye edilen tüketim tarihi ve etiket kontrolleri denetimleri ile güvenilir gıdaya ulaşmanın sürekliliği kontrol altında tutmayı hedefliyor. Bir çok işyerinde yapılan denetimlerde problem olan işletmelere gerekli uyarılarak yapılarak işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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