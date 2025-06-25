Afyon ve Banaz Masterler Derneği'nden Dostluk Maçı

Afyon ve Banaz Masterler Derneği'nden Dostluk Maçı
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Afyon Masterler Derneği, Banaz Masterler Derneği ile dostluk maçı yaparak, sonrasında müzik eşliğinde eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Dernek üyeleri, birlikte zaman geçirdi ve yöresel oyun havasıyla sahneye çıkarak performans sergiledi.

Afyon Masterler Derneği, Banaz Masterler Derneği futbol takımı ile dostluk maçı yapıp ardından gönüllerince eğlendiler.

Afyon ve Banaz Masterler Dernekleri arasında dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği futbol müsabakası samimi bir ortamda gerçekleşti. Karşılaşmanın ardından Afyon Master Derneği tarafından Bahçe Evinde Banaz Masterler Derneği üyelerine ikramda bulunarak müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Birlik, beraberlik ve samimiyetin olduğu bir ortamda gerçekleşen etkinlikte dernek yöneticilerinden Yılmaz Eşit, kendisine ait bahçede mangal başına geçerek misafirlerine köfte ve sucuk pişirdi.

Dernek Başkanı Adnan Kasabalı öncülüğünde faaliyet gösteren Afyonkarahisar Masterler Derneği yönetiminde Yılmaz Eşit, Mahmut Akcin, Lütfi Özbay ve Onursal Başkan Kamil Altınkaya yer alıyor.

Verilen ikramın ardından başlayan canlı müzikle birlikte Afyon Masterler Derneği ve Banaz Masterler Derneği üyeleri yöreye ait oyun havası müziği eşliğinde sahneye çıkaraj futbol sahasındaki performanslarını bu kez sahnede sergiledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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