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Üretim alanlarında maliyet analizleri çalışmaları sürüyor

Üretim alanlarında maliyet analizleri çalışmaları sürüyor
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretim alanlarında maliyet analizleri ve istatistiki saha çalışmalarını sürdürüyor. Teknik personel tarafından yürütülen çalışmalarla üretim verileri güncelleniyor ve sürdürülebilir üretim hedefleniyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretim süreçlerinin yerinde izlenmesi ve üretim verilerinin güncellenmesi amacıyla üretim alanlarında maliyet analizleri ile istatistiki saha çalışmalarını sürdürüyor.

İl müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda, üretim alanlarında incelemeler yapılarak maliyet analizleri ve istatistiki veriler titizlikle kayıt altına alınıyor. Çalışmalar kapsamında üretim süreçleri yerinde takip edilirken, elde edilen veriler doğrultusunda tarımsal üretime ilişkin değerlendirmeler gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, yürütülen saha çalışmalarının bitkisel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı, üretim verilerinin güncel tutulmasını ve üretim planlamasına destek olmayı amaçladığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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