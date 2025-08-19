Afet Gönüllüsü Yakup Sarıtaş: Vatan Sevgisi ve Vicdan, Görevimin Temelinde

Eskişehir'de 15 yıldır arama kurtarma gönüllüsü olarak görev yapan bugüne kadar deprem, sel ve yangın gibi birçok afet bölgesinde görev alan Yakup Sarıtaş, sahada edindiği deneyimlerle gönüllü ekiplerin karşılaştığı zorlukları ve hazırlık süreçlerini paylaştı.

Afet anlarında hızlı ve organize müdahalenin hayati önem taşıdığı Türkiye'de, gönüllülerin omuzladığı sorumluluk dikkat çekiyor. Bu ekiplerden birinde görev alan Yakup Sarıtaş, yıllardır sahada edindiği tecrübeyle afetle mücadelede gönüllülüğün gücünü yansıtıyor. Yakup Sarıtaş, afet bölgesine giderken sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da hazırlıklı olmanın gerekliliğine dikkat çekiyor. Ekipler, hava şartları ne olursa olsun koruyucu kıyafetlerini giyerek göreve çıkıyor. Her afet türü için özel eğitim aldıklarını vurgulayan Sarıtaş, "Yangın için itfaiyeden, deprem için AFAD'dan, sel içinse can kurtaran gibi yerlerden eğitim alıyoruz. Göreve çıkmadan önce her ihtimale karşı hazırlıklı hale geliyoruz" diye konuştu.

"Orman yangınlarında görüş alanımız daralıyor"

Özellikle orman yangınlarında yaşanan zorluklara dikkat çeken Sarıtaş, sahada her zaman bir geri çekilme planının bulunduğunu, yangının büyümesi durumunda çıkış yollarının hızla kapanabildiğini vurguluyor. "Orman yangınları, normal yangınlara benzemez. Isı seviyesi çok yüksek oluyor ve yoğun duman nedeniyle görüş alanımız daralıyor. Genellikle çam ağaçları yandığı için beyaz duman oluşuyor. Bu da yön bulmayı zorlaştırıyor" dedi.

"Vatan sevgisi ve vicdan en büyük motivasyonum"

Sahada yaşanan tüm zorluklara rağmen gönüllü olarak görev yapmaya devam ettiğini söyleyen Sarıtaş, bu sürecin temelinde vicdan ve vatan sevgisinin yattığını belirtiyor. Görevine devam etmesindeki en büyük nedenin vatan sevgisi ve vicdanı olduğunu söyleyen Sarıtaş "Başlamadan önce tereddütlerim vardı ama sahaya çıktığınızda her şey değişiyor. İçerideki can sanki sizin kardeşiniz gibi oluyor. Elinizden gelenin fazlasını yapmak istiyorsunuz" diye konuştu.

Önceliklerinin her zaman can kurtarmak olduğunu vurgulayan Sarıtaş şunları da ekledi; "Yangında bir kedi yavrusu bile görsek önce onu kurtarır, sonra müdahaleye devam ederiz."

"AFAD çağırınca hemen organize oluyoruz"

Gönüllü ekiplerin AFAD'a bağlı olarak çalıştığını belirten Sarıtaş, olay anında AFAD'dan gelen çağrıyla derneklerde toplanarak hızlıca olay bölgesine yöneldiklerini söyledi. Yangın gibi olaylarda ise gaz maskesi gibi gerekli ekipmanları alarak organize bir şekilde hareket ettiklerini aktardı.

Görev sırasında halktan büyük destek gördüklerini ifade eden Yakup Sarıtaş, "Su ve yemek gibi ihtiyaçlarımız halk tarafından karşılanıyor. Onların bizimle birlikte mücadele vermesi bize moral oluyor" şeklinde konuştu.

"Bazen günlerce uyumadığımız oluyor"

Görevlerin uzun sürmesi durumunda ekip içinde vardiyalı çalışma sistemine geçtiklerini belirten Sarıtaş, "Bazen günlerce uyumadığımız oluyor. Dinlenmeye çekilsek bile vicdanen sahadan ayrılmak zor oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Gönüllü olun, yaşın önemi yok"

Son olarak gönüllü olmak isteyenlere çağrıda bulunan Sarıtaş şunları söyledi; "Yaşınız kaç olursa olsun, STK'lara başvurarak gönüllü olabilirsiniz. Bu hem vicdanen hem de ülke adına çok kıymetli bir görev" - ESKİŞEHİR