Hastane personeli masa tenisinde hünerlerini sergiledi

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen tenis turnuvası, Binali Yıldırım Spor Salonu'nda başarıyla gerçekleştirildi.

Turnuvaya 32 erkek ve 3 bayan idari personel katılım sağladı. Turnuva süresince yaşanan centilmence mücadele, çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirerek kurumsal aidiyet ve dayanışma duygusunu artırdı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, turnuvaya katılan tüm personele ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, spor ve sağlıklı yaşam kültürünün hastanede artarak devam edeceğini ifade etti. - AYDIN