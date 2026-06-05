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Adıyamanlı sporculardan Bocce Türkiye Şampiyonası'nda 4 derece

Adıyamanlı sporculardan Bocce Türkiye Şampiyonası'nda 4 derece
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda Adıyamanlı sporcular, farklı kategorilerde Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda Adıyamanlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 330 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Adıyamanlı sporcular, farklı kategorilerde kazandıkları başarılarla dikkat çekti. Şampiyonada Melike Güler, Volo Geleneksel Tekler kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Muhammed Emir Kaya aynı kategoride Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Volo Kombine kategorisinde mücadele eden Talha Örücü ve Dilan Yılmaz ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, derece elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Elüstü, yaptığı açıklamada, genç sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerin kendilerini gururlandırdığını belirterek, sporcuların, antrenörlerin ve ailelerin emeklerinin karşılığını aldığını ifade etti.

Adıyaman sporunun her branşta daha ileri seviyelere ulaşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Elüstü, sporculara başarılarının devamını diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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