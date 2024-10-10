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Adıyaman Valisi Osman Varol, Maden Ocağında İncelemelerde Bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Maden Ocağında İncelemelerde Bulundu
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan karayolu üzerindeki özel bir maden ocağında incelemelerde bulundu, madencilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte bulunan maden ocağında incelemelerde bulundu.

Adıyaman- Çelikhan karayolu Koçali Köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait maden ocağına giden Adıyaman Valisi Osman Varol, maden yetkilileriyle bir araya geldi. Maden ocağıyla ilgili bilgiler alan Vali Varol, daha sonra madencilerle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vali Varol, daha sonra madene inerek bir takım incelemelerde bulundu.

Varol, çalışmalar ve çıkarılan madenlerle ilgili bilgi aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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